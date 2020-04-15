Соперник «Нефтехимика» снялся с чемпионата ФНЛ

Футбольный клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ сезона-2019/20 годов из-за проблем с лицензированием на следующий год. Об этом сообщил президент команды Валентин Климко.

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп — Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с Олимп — Первенства ФНЛ», — сказал Климко.

Руководитель также сообщил, что «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. В клубе надеются сохранить профессиональный статус и заявить команду на следующий год в ПФЛ.

Напомним, «Армавир» в нынешнем сезоне ФНЛ успел провести 27 матчей и с 30 очками занимает 12 строчку в турнирной таблице. Нижнекамский «Нефтехимик» на момент приостановки турнира располагался на 5-м месте.