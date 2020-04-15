Полиция в Татарстане за время самоизоляции выписала 4203 штрафа и возбудила семь уголовных дел

Полицией РТ выписано 4203 штрафа по административным правонарушениям согласно положению по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные ОВД РТ.

Из общего числа административных правонарушений 1066 выписаны по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ, 702 — по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ, 2175 — по ст. 20.6 КоАП РФ, 86 и 32 выписаны по ст. 19.4 КоАП РФ и 13.15 КоАП РФ соответственно.

За период самоизоляции возбуждено семь уголовных дел за подделки медицинских изделий, а также подделку документов.



Проверено 872 178 граждан и 670 774 автомобилей. Пресечен проезд 26 836 машин, передает пресс-служба.

