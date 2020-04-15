Новости общества

12:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарский олигарх из 90-х покинул Россию и избавляется от активов

07:07, 15.04.2020 5
Татарский олигарх из 90-х покинул Россию и избавляется от активов
Фото: tatar-inform.ru

Как стало известно «Реальному времени», известный и некогда весьма удачливый татарстанский бизнесмен 90-х годов, миллиардер, экс-владелец «Идельбанка» и бывший глава ИФК РТ Азат Хафизов решил покинуть Россию. Его представитель в Казани — коммерческий директор бизнес-центра «Паравитта» Айгуль Шайхудинова подтвердила эту информацию нашему изданию. Представитель администрации комплекса сообщила, что бизнесмен с семьей с недавних пор постоянно проживает за пределами страны — на Кипре.

У предпринимателя в республике практически не осталось крупных и действующих бизнес-проектов. В данный момент Хафизов решил продать за 1 млрд рублей один из последних ликвидных активов, собственно, БЦ «Паравитта», о чем он уже сам рассказал нашему корреспонденту:

— Покупатель получит основную часть здания, с земельным участком, который незначительно превышает площадь его размещения, — написал бизнесмен в ответном письме «Реальному времени». — Общая площадь выставленных на продажу помещений в здании — 6 500 квадратных метров, приобрести их можно как оптом, так и по частям от 500 квадратных метров.

Подробнее о том, почему бизнесмен решил избавиться от активов в республике, — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08:49
    бегут с коробля....
    Ответить
    Мулланур Исмагилов 09:50
    С галеры...)))
    Ответить
  • Анонимно 10:32
    а посидеть на дорожку?
    Ответить
  • Анонимно 11:02
    Правильно делает, давно пора)
    Ответить
  • Анонимно 11:19
    Яркий пример для подражания
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров