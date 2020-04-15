Татарский олигарх из 90-х покинул Россию и избавляется от активов

Как стало известно «Реальному времени», известный и некогда весьма удачливый татарстанский бизнесмен 90-х годов, миллиардер, экс-владелец «Идельбанка» и бывший глава ИФК РТ Азат Хафизов решил покинуть Россию. Его представитель в Казани — коммерческий директор бизнес-центра «Паравитта» Айгуль Шайхудинова подтвердила эту информацию нашему изданию. Представитель администрации комплекса сообщила, что бизнесмен с семьей с недавних пор постоянно проживает за пределами страны — на Кипре.



У предпринимателя в республике практически не осталось крупных и действующих бизнес-проектов. В данный момент Хафизов решил продать за 1 млрд рублей один из последних ликвидных активов, собственно, БЦ «Паравитта», о чем он уже сам рассказал нашему корреспонденту:

— Покупатель получит основную часть здания, с земельным участком, который незначительно превышает площадь его размещения, — написал бизнесмен в ответном письме «Реальному времени». — Общая площадь выставленных на продажу помещений в здании — 6 500 квадратных метров, приобрести их можно как оптом, так и по частям от 500 квадратных метров.

Подробнее о том, почему бизнесмен решил избавиться от активов в республике, — в материале «Реального времени».

