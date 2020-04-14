Итоги дня: перенос Дня окончания Второй мировой войны, пропуск в военкомат, очереди в электронных картах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 апреля.
- Представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских. В ходе беседы предприниматели представили онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ. Подробности часового разговора о сложностях, спровоцированных пандемией COVID-19, — в материале «Реального времени».
- На этой неделе в Татарстане начнутся выплаты семьям на детей в возрасте до 3 лет. За ними пока обратились около 600 семей. Специалисты ПФР в республике ожидают, что всего заявлений поступит примерно 80 тысяч. Из федерального бюджета на эти цели Татарстан получит более 1 млрд рублей.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому коронавирус может передаваться от одного человека до другого на расстоянии 4 метров.
- Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. Согласно документу, вводится новый День воинской славы 3 сентября, но при этом упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
- Кабинет министров Татарстана дополнил пункт «Первая цель» для получения СМС-пропуска на выход из дома. Теперь можно выйти на улицу не только в суд, но в военкомат.
- Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в прямом эфире рассказала, что на благоустройство каждого двора в рамках программы «Наш двор» требуется 7,5 млн рублей. Также она заявила, что во дворах Татарстана могут появиться площадки для выгула собак.
- Для пользователей «Яндекс.Карт» станет доступна новая услуга. Теперь на картах будут отображаться очереди в гипермаркетах и банках. Новая функция особенно актуальна в период действия режима самоизоляции, отметили в компании. Сейчас эта опция доступна только в веб-версии «Яндекс.Карт», вскоре появится и в мобильном приложении «Карт», и в «Яндекс.Навигаторе».
- Сегодня в Татарстане подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Пять человек госпитализировали, 18 лечатся дома. Восемь случаев заражения являются привозными, 15 — контактными.
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