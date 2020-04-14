В Татарстане за сутки в отношении почти 400 водителей составили протоколы о нарушении самоизоляции

За прошедшие сутки в отношении автомобилистов в Татарстане составили 395 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил оперативный штаб РТ по противодействию коронавирусу.

Также был пресечен проезд 25 604 транспортных средств и составлено 3 442 административных протоколов по линии ГИБДД.

Накануне стало известно, что полицией выписано 3 324 административных протоколов о правонарушениях в период самоизоляции.