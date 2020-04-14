Казанского «Аиста» с меню от Цоя и Ивлева выставили на продажу

«Аист» «улетел»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу кафе корейской кухни «Белый аист», которое в 2016 году посещал шеф-повар и ведущий программы «На ножах» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев.

Заведение, расположенное по адресу: улица Авиахима, дом 53/1, продают за 6,9 млн рублей. Кафе площадью 134,5 кв. м вмещает в себя три зала суммарно на 92 человека — один зал на 50 персон, второй зал на 30 человек (или под танцпол), третий малый зал на 12 VIP-персон. Есть два отдельных входа.

Представитель продавца пояснил «Реальному времени», что кафе продают в связи со сменой деятельности владельца Александра Цоя. При этом отметили, что решение о продаже было принято до ситуации с распространением коронавируса.

Ивлев и три названия

Корейское кафе в Казани открыл в 2016 году повар из Москвы Александр Цой. Изначально оно называлось «Куйлюк», именно под этим названием заведение весной того же года прошло отборочный тур для участия в программе телеканала «Пятница» «На ножах».

Поездка Константина Ивлева в Казань задалась не сразу — сначала он не смог самостоятельно найти кафе, а потом ввязался в потасовку с поваром из-за плохо приготовленных мантов. Шеф-повар ожидаемо раскритиковал заведение, однако просто так из столицы Татарстана не уехал.

В итоге Ивлев полностью переделал интерьер кафе, переименовал его в «Белый журавль» и пригласил московских поваров доработать меню, которые оставили только корейскую кухню. Преобразования обошлись в 300 тысяч рублей. Позже кафе еще раз сменило название — «Белый журавль» стал «Белым аистом» из-за аналогичного названия ресторана корейской кухни в Москве.

После визита Ивлева заведение стало популярным среди казанцев и гостей столицы РТ. В Google кафе имеет оценку 4,4 балла, в «Яндексе» — 3,8 балла. На данный момент кафе закрыто в связи с мерами, принятыми для недопущения распространения коронавируса. Финансовые показатели заведения представители не раскрыли.



Стоит отметить, что это уже не первое казанское заведение, которое продают после того, как ремонт там сделал шеф-повар программы «На ножах» Константин Ивлев. В июле 2019 года в Казани выставили на продажу крафтовый бар BarDuck . Заведение открылось в январе 2018 года. Собственник в разговоре с «Реальным временем» рассказывал, что намерен прекратить заниматься общепитом, а в программу «На ножах» обращался только ради пиара. Меню, разработанное Ивлевым для BarDuck, в заведении поменяли на следующий же день.

Дарья Пинегина