Опрос: 18% татарстанцев считают, что режим самоизоляции снимут только к началу лета

20% опрошенных жителей Татарстана считают, что снятие ограничений на передвижение и возвращение к обычной жизни начнется в течение двух недель. Об этом говорится в результатах опроса ИА «ПромРейтинг», проведенного среди 1600 респондентов.

19% ожидают послабления в режиме самоизоляции в течение недели, 18% — только к началу лета.

50,3% татарстанцев больше всего волнует сохранность жизни и здоровья близких. 20% беспокоятся за собственную жизнь и здоровье, 16% — тревожатся из-за неопределенности сложившейся ситуации

Главным бытовым методом ограждения от инфекции коронавируса жители республики называют «частое мытье рук с мылом». Вторым и третьим способом профилактики заболевания по популярности у татарстанцев называются «самоизоляция» и «частое проветривание помещения» соответственно.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции на утро вторника. Он равен 2,7 балла.