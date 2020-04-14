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Опрос: 18% татарстанцев считают, что режим самоизоляции снимут только к началу лета

13:56, 14.04.2020 1
Опрос: 18% татарстанцев считают, что режим самоизоляции снимут только к началу лета
Фото: realnoevremya.ru

20% опрошенных жителей Татарстана считают, что снятие ограничений на передвижение и возвращение к обычной жизни начнется в течение двух недель. Об этом говорится в результатах опроса ИА «ПромРейтинг», проведенного среди 1600 респондентов.

19% ожидают послабления в режиме самоизоляции в течение недели, 18% — только к началу лета.

50,3% татарстанцев больше всего волнует сохранность жизни и здоровья близких. 20% беспокоятся за собственную жизнь и здоровье, 16% — тревожатся из-за неопределенности сложившейся ситуации

Главным бытовым методом ограждения от инфекции коронавируса жители республики называют «частое мытье рук с мылом». Вторым и третьим способом профилактики заболевания по популярности у татарстанцев называются «самоизоляция» и «частое проветривание помещения» соответственно.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции на утро вторника. Он равен 2,7 балла.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:28
    Одно из последних решений вроде бы показало уже, что держать взаперти большинство невиновного здорового народу неправильно, надо работать с больными виновными. Надо выявлять и изолировать. Летали, ездили куда-то, привезли- надо посидеть, лечиться. Или опять своих не сдаем?
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