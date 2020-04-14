Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, призвал принять экстраординарные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции.
«Как мы видим, в некоторых наших странах принимаются действительно чрезвычайные меры», — сообщил Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Он отметил, что, по оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден.
Ранее Путин пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за резкие вспышки коронавируса. До этого он заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.ОбществоВласть
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