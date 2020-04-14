Шаймиев заявил, что в Конституции следует закрепить права граждан на языки

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что в поправках к Конституции необходимо закрепить право на родной язык, чтобы народы России жили в равенстве и взаимоуважении.

В интервью журналу «Казан утлары» он отметил, что РФ — многонациональное, многоконфессиональное государство и принимая поправки в Основной документ, стоит это учитывать.

«Несмотря на возникающие разногласия, нужно жить, не теряя взаимоуважения и не нанося вреда внутреннему миру людей, помогая друг другу. Каждому из нас жизнь дается только один раз, и все мы имеем в этой жизни равные права! Поэтому, внося поправки в Конституцию, необходимо открыто и четко прописать права жителей Российской Федерации на языки», — рассказал Шаймиев.