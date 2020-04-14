Самый низкий индекс самоизоляции утром во вторник зафиксирован в Челнах

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В Набережных Челнах зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции на утро вторника. Он равен 2,7 балла.

В Нижнекамске этот показатель чуть выше и составил 2,9 балла, в Казани — 3,1 балла.

Согласно данным «Яндекса», в Елабуге индекс самоизоляции составил 3,2 балла, в Чистополе — 3,4. Самый высокий показатель зафиксирован в Зеленодольске. Там индекс равен 3,5 балла.

Среди городов-миллиоников Казань заняла шестое место.