Жителя Татарстана обвиняют в садизме с убийством щенка
Аксубаевский райсуд Татарстана рассмотрит дело об убийстве щенка совковой лопатой на глазах у ребенка. В жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего и с применением садистских методов обвиняют 27-летнего мужчину.
Как сообщает прокуратура РТ, вину фигурант дела уже признал. Причем сразу в двух преступлениях.
По версии следствия, в марте 2020-го в нетрезвом виде он незаконно проник в чужой частный дом в поселке Аксубаево. Щенок поднял лай, и незваный гость нанес ему смертельный удар тем, что попалось под руку. Максимальное наказание за это преступление — 5 лет лишения свободы.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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