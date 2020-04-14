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Происшествия

Жителя Татарстана обвиняют в садизме с убийством щенка

10:40, 14.04.2020
Жителя Татарстана обвиняют в садизме с убийством щенка
Фото: "Реальное время"

Аксубаевский райсуд Татарстана рассмотрит дело об убийстве щенка совковой лопатой на глазах у ребенка. В жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего и с применением садистских методов обвиняют 27-летнего мужчину.

Как сообщает прокуратура РТ, вину фигурант дела уже признал. Причем сразу в двух преступлениях.

По версии следствия, в марте 2020-го в нетрезвом виде он незаконно проник в чужой частный дом в поселке Аксубаево. Щенок поднял лай, и незваный гость нанес ему смертельный удар тем, что попалось под руку. Максимальное наказание за это преступление — 5 лет лишения свободы.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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