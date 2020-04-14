Иван Николишин: «Нефтяник» в ВХЛ — как СКА и ЦСКА в КХЛ»

Нападающий «Нефтяника» Иван Николишин считает почетным выступление за альметьевский клуб в ВХЛ. Хоккеист сравнивает свою команду с грандами КХЛ — питерским СКА и московским ЦСКА.

«Мне тоже очень понравилось в Альметьевске, где, на мой взгляд, лучшая организация в Высшей лиге и крутые болельщики. «Нефтяник» в ВХЛ — как СКА и ЦСКА в КХЛ, клуб-лидер, выступать в котором — очень почетно», — сказал Николишин.

При этом сам форвард намерен попробовать свои силы в КХЛ и трудоустроиться в один из клубов лиги в нынешнее межсезонье.

В прошедшем сезоне Николишин сыграл в 25 матчах «Нефтяника» в ВХЛ и набрал 12 (4+8) очков. Также он выступал за череповецкую «Северсталь» из КХЛ, где в 15 матчах отметился 4 (1+3) баллами за результативность.