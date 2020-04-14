Путин пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за резкие вспышки коронавируса

Президент Владимир Путин назвал преступной халатностью резкий рост числа заболевших в регионах.

Путин пообещал, что ответственность для глав регионов, не подготовившихся к росту заболеваемости, последует «не только административного характера».

«Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю. По‑другому я не могу это назвать» — процитировали президента «Ведомости».

Ранее Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки информации о массовом заражении коронавирусом в Республиканской клинической больнице в Уфе.

