Театр имени Камала продал более 2 тыс. видеопоказов спектаклей
Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала со 2 апреля продал более 2 тыс. трансляций спектаклей текущего, 114-го сезона и заработал 150 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно.
Как сообщает пресс-служба театра, максимальный платеж составил 3 тыс. рублей. Самым популярным спектаклем стал «Мэхэббэт FM» — его трансляцию приобрели более 700 человек.
В театре отметили, что трансляции покупали не только россияне, но и жители Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.ОбществоКультура Татарстан
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