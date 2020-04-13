Театр имени Камала продал более 2 тыс. видеопоказов спектаклей

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала со 2 апреля продал более 2 тыс. трансляций спектаклей текущего, 114-го сезона и заработал 150 тыс. рублей.



Ранее стало известно, что театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно.

Как сообщает пресс-служба театра, максимальный платеж составил 3 тыс. рублей. Самым популярным спектаклем стал «Мэхэббэт FM» — его трансляцию приобрели более 700 человек.

В театре отметили, что трансляции покупали не только россияне, но и жители Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.