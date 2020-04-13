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Театр имени Камала продал более 2 тыс. видеопоказов спектаклей

17:56, 13.04.2020
Театр имени Камала продал более 2 тыс. видеопоказов спектаклей
Фото: wikipedia.org / TY-214

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала со 2 апреля продал более 2 тыс. трансляций спектаклей текущего, 114-го сезона и заработал 150 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно.

Как сообщает пресс-служба театра, максимальный платеж составил 3 тыс. рублей. Самым популярным спектаклем стал «Мэхэббэт FM» — его трансляцию приобрели более 700 человек.

В театре отметили, что трансляции покупали не только россияне, но и жители Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.

ОбществоКультура Татарстан
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