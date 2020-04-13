В Набережных Челнах выявили лабораторию по производству антисептика

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В Набережных Челнах задержали 23-летнюю девушку, которая продавала 20 литров антисептического раствора за 6 500 рублей без документов. После этого полицейские выявили лабораторию по производству антисептика.

В нежилом помещении обнаружили 23 канистры антисептического раствора (каждая по 10 литров), 3 920 антисептических спреев, 820 антисептических гелей для рук и т.д., сообщили в МВД по РТ. Всего изъяли более 4,5 тыс. готовых антисептиков.

Собственником помещения является директор одного из ООО и руководитель проекта данной компании. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее в Нижнекамском районе задержали 28-летнего жителя Черемшанского района, который продавал антисептик собственного производства.