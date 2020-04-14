Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до 14 градусов

Во вторник, 14 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +9°С до +14°С. В Казани возможно от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +9°С до +11°С.