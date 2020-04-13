Денисов о периоде карьеры в «Ак Барсе»: «Хорошее время, мои лучшие годы»

Бывший защитник сборной Белоруссии и «Ак Барса» Владимир Денисов вспомнил о казанском этапе своей хоккейной карьеры.

«Замечательно игралось в «Ак Барсе». Хорошее было время. Лучшие мои годы и по показателям, и по результатам. Но не стоит забывать, что и команда в Казани очень сильная была», — сказал Денисов.

Отметим, что Денисов выступал за «Ак Барс» в сезоне-2014/2015. Всего за казанцев он провел 75 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков и заработал 66 минут штрафа.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами основного состава.