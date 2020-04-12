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Премьер-министр Татарстана: для республики космическая тема всегда была близка

11:24, 12.04.2020
Премьер-министр Татарстана: для республики космическая тема всегда была близка
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем космонавтики. Он подчеркнул, что космические технологии обеспечивают работу транспорта, связи, науки и других сфер жизни.

«Для Республики Татарстан, ее ведущих предприятий и вузов космическая тема всегда была близка, и в настоящее время накоплен широкий спектр компетенций в этой наукоемкой сфере. Мы воспринимаем дорогу в космос как дорогу в будущее, как путь к новому технологическому укладу», — приводит слова главы республиканского правительства пресс-служба президента РТ.

Песошин пожелал жителям республики «крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых технических разработок и научных побед во имя процветания нашей республики и всей России».

Напомним, что сегодня в качестве поздравления с Днем космонавтики президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал подборку коллажей, сочетающих казанские объекты с тематикой космоса. Например, Сатурн над площадью Свободы или Землю вместо чаши на Центре семьи «Казан».

Общество Татарстан
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