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Соцсети: в РКБ ответили на жалобы врачей о низкой зарплате

08:55, 12.04.2020 2
Соцсети: в РКБ ответили на жалобы врачей о низкой зарплате

Официальный аккаунт РКБ в Instagram ответил на жалобы некоторых врачей на низкие зарплаты.

«Добрый вечер! Что касается фото, то это расчетный лист сотрудницы с маленьким стажем и без категории. Расчет был сделан за неполный отработанный месяц», — говорится в одном из комментариев больницы.

Накануне в Минздраве РТ также ответили на подобные жалобы, пообещав сделать окончательные расчеты до 15 апреля. «К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объеме», — отметили в министерстве.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:20
    В корешках о зарплате указывается полная сумма, врачи я думаю разбираются в этом.
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  • Анонимно 12:01
    Чего бы там ни было, такого шума от врачей надо было избежать, нашли время когда сокращать их зарплаты! Много ума не надо, чтобы до такого додуматься.
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