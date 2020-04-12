Соцсети: в РКБ ответили на жалобы врачей о низкой зарплате

Официальный аккаунт РКБ в Instagram ответил на жалобы некоторых врачей на низкие зарплаты.

«Добрый вечер! Что касается фото, то это расчетный лист сотрудницы с маленьким стажем и без категории. Расчет был сделан за неполный отработанный месяц», — говорится в одном из комментариев больницы.

Накануне в Минздраве РТ также ответили на подобные жалобы, пообещав сделать окончательные расчеты до 15 апреля. «К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объеме», — отметили в министерстве.