Итоги дня: новые меры против COVID-19 в РТ, повышение цен на продукты, повышение размера займа по «ипотечным каникулам»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 апреля.
- Оперативный штаб Татарстана принял новые решения для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ. В частности, утвержден перечень заболеваний, требующих жесткий режим самоизоляции, остается приостановленной работа торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), розничных рынков, за исключением находящихся в них аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, продолжается запрет на вход в парки, лесопарки и нахождение в них.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице. Отмечается, что из различных районов на горячую линию республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса поступает много жалоб на гуляющих граждан.
- В Татарстане за последние сутки не выявили новых заболевших коронавирусом, еще один выздоровел. Об этом сообщили в оперативном штабе. На данный момент в Татарстане зафиксировано 50 зараженных. Еще 11 выздоровели. В целом за последние сутки количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 1 786 человек, до 11 917. Новые случаи зарегистрированы в 57 регионах РФ.
- Ретейлеры предупредили о грядущем повышении цен на продукты. В основном они подорожают на 5—15%. Однако отдельные поставщики увеличили стоимость продукции на 20, 30 и даже 50%. В Ассоциации компаний розничной торговли утверждают, что ретейлеры «прилагают все усилия для удержания приемлемого уровня розничных цен». Отмечается, что крупнейшие торговые сети на время не стали производить наценку на социально-значимые товары по мере роста закупочных цен.
- На КАМАЗе согласовывают введение с 15 июня на два месяца режима трехдневной рабочей недели.Однако планов по остановке производства нет. На данный момент компания обеспечена заказами на апрель и май.
- Советский райсуд Казани на два месяца арестовал Павла Бикчентаева, подозреваемого в нападении на старушку, после которого женщина скончалась. Ранее судимый мужчина частично признал вину.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «ипотечные каникулы». Для Москвы предельный размер займа составляет 4,5 млн рублей, для регионов — 2 млн рублей.
- Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила о продлении реализации программы «Наш двор» до 2024 года. Решение о расширении сроков программы с 3 до 5 лет объясняется неопределенной ситуацией в экономике, в которой оказалась вся страна.
- Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в понедельник появится новая цель получения пропуска на выход из дома — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда. Кроме того, к понедельнику будет переориентирована горячая линия по работе сервиса по СМС-пропускам (8 800 250 9033) на вопросы жителей Татарстана, которые будут возникать при регистрации безработным и получения пособия.
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