В Минтруде Татарстана рассказали, где дают приют бездомным на время самоизоляции
Государственные центры социальной адаптации Татарстана для людей без определенного места жительства и занятий продолжают принимать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и во время режима самоизоляции.
Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, таких центров три на 155 мест, они находятся в Казани, Набережных Челнах и Бугульме. В них для бездомных организовано трехразовое питание. Адреса центров есть на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время, из-за установленного в республике режима самоизоляции, никто из постояльцев центров за пределы учреждений не выходит.Общество Татарстан
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