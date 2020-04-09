В Минтруде Татарстана рассказали, где дают приют бездомным на время самоизоляции

Государственные центры социальной адаптации Татарстана для людей без определенного места жительства и занятий продолжают принимать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и во время режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, таких центров три на 155 мест, они находятся в Казани, Набережных Челнах и Бугульме. В них для бездомных организовано трехразовое питание. Адреса центров есть на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время, из-за установленного в республике режима самоизоляции, никто из постояльцев центров за пределы учреждений не выходит.