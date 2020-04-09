Депутатам Госдумы предложили перечислить свою месячную зарплату медикам

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на заседании Совета Думы предложил депутатам перечислить свою месячную зарплату врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса в РФ.



По его словам, Совет Думы планирует проработать этот вопрос, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на три месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.