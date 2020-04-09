Новости происшествий

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом

15:25, 09.04.2020
В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В больнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти зараженного вирусом в Марий Эл.

На сайте главы республики говорится, что пациентка имела множество хронических заболеваний, также она заразилась коронавирусом контактным путем.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. В Мари Эл зарегистрирован 41 заболевший и два выздоровевших.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров