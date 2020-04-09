В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом

В больнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти зараженного вирусом в Марий Эл.



На сайте главы республики говорится, что пациентка имела множество хронических заболеваний, также она заразилась коронавирусом контактным путем.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. В Мари Эл зарегистрирован 41 заболевший и два выздоровевших.