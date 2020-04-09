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К правительственной программе льготных кредитов для аграриев подключился ВТБ

15:26, 09.04.2020
К правительственной программе льготных кредитов для аграриев подключился ВТБ
Фото: agro.tatarstan.ru

ВТБ приступает к приему заявок и выдаче кредитов сельхозпроизводителям в рамках новой программы госсубсидирования №512 Министерства сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе банка.

В рамках этой программы ставка по кредиту будет составлять до 5% годовых. Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование — на период от 2 до 15 лет, пояснили в банке.

Новая программа отличается отсутствием ограничения по лимиту краткосрочного кредитования на одного заемщика, а также дополнительным перечнем целевого использования средств. Кроме того, в рамках новой программы расширен перечень предприятий, которые могут претендовать на получение льготного кредита.

ЭкономикаБанки Татарстан
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