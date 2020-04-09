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МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре порывами 15—20 м/с

14:57, 09.04.2020
МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре порывами 15—20 м/с
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 5.00 до 19.00 10 апреля.

По информации Гидрометцентра РТ, завтра на территории Татарстана ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани 15—18 м/с).

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.

Общество Татарстан
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