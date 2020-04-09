Прибывающих из-за рубежа в РТ домашних животных посадят на карантин вместе с владельцами

Прибывшим из-за рубежа на территорию Татарстана домашним животным тоже надо будет пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора РТ.

Сообщается, что допускается ввоз животных, в ветеринарных паспортах которых нет отметок о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Владельцам таких животных будут выписаны предписания об изолировании питомцев вместе с владельцами как минимум на 14 дней. Животных запрещено выгуливать, передает ведомство.

