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Предприятие в Татарстане увеличит выпуск антисептиков до 500 тонн до конца месяца

12:29, 09.04.2020
Предприятие в Татарстане увеличит выпуск антисептиков до 500 тонн до конца месяца
Фото: Викимедиа

Предприятие «Аромат» увеличит выпуск антисептического геля для рук с повышенным содержанием спирта до 500 тонн до конца апреля. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Сейчас предприятие выпускает 260 тонн продукции в неделю.

Ранее министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что к концу апреля количество выпускаемых санитайзеров достигнет 5 млн.

Общество Татарстан
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