Предприятие в Татарстане увеличит выпуск антисептиков до 500 тонн до конца месяца
Предприятие «Аромат» увеличит выпуск антисептического геля для рук с повышенным содержанием спирта до 500 тонн до конца апреля. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Сейчас предприятие выпускает 260 тонн продукции в неделю.
Ранее министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что к концу апреля количество выпускаемых санитайзеров достигнет 5 млн.
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