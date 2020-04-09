В Татарстане не готовятся отправлять школьников на досрочные каникулы

Власти Татарстана не работают в направлении досрочных каникул в школах республики. Пока все усилия сконцентрированы на дистанционном обучении.

Прорабатывается вопрос о создании в РТ единой платформы для обучения, рассказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. За первую неделю апреля большинство жалоб на низкую скорость интернета поступило именно от учителей, которые теперь проводят уроки в онлайн.

«Им было предложено выбрать 2 смены обучения и несколько платформ. Но есть запрос, чтобы все уроки вес-таки проходили на одной платформе», — рассказала Галимова.

Она рассказала, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов провел совещание с операторами сотовой связи. На нем глава Минцифры республики Айрат Хайруллин сообщил, что нагрузка на операторов связи на этой неделе возросла на 30%. Около 1 млн абонентов пользуются домашним интернетом на самоизоляции.