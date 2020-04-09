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В Казани полицейские нашли девушку, которую потеряла мама

11:25, 09.04.2020 1
В Казани полицейские нашли девушку, которую потеряла мама

В Казани женщина обратилась к полицейским с просьбой найти ее дочь, которая уехала на личном автомобиле «Мазда».

Полицейские успокоили женщину и проследили по видеокамерам направление движения автомобиля марки «Мазда». Вместе с матерью они совместно определили возможное место нахождения дочери. Уже через несколько часов пропавшую нашли, передает ведомство.

Сейчас девушка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Пусть оплатят поиски по пандемическим тарифам из сбережений девушки на учебу. Или пусть отрабатывает волонтером.

    Дурь нужно выветривать.
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