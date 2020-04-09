В Казани полицейские нашли девушку, которую потеряла мама

В Казани женщина обратилась к полицейским с просьбой найти ее дочь, которая уехала на личном автомобиле «Мазда».

Полицейские успокоили женщину и проследили по видеокамерам направление движения автомобиля марки «Мазда». Вместе с матерью они совместно определили возможное место нахождения дочери. Уже через несколько часов пропавшую нашли, передает ведомство.

Сейчас девушка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

