В Казани полицейские нашли девушку, которую потеряла мама
В Казани женщина обратилась к полицейским с просьбой найти ее дочь, которая уехала на личном автомобиле «Мазда».
Полицейские успокоили женщину и проследили по видеокамерам направление движения автомобиля марки «Мазда». Вместе с матерью они совместно определили возможное место нахождения дочери. Уже через несколько часов пропавшую нашли, передает ведомство.
Сейчас девушка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.
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Дурь нужно выветривать.