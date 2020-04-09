Аэропорт Казани готов принять на стоянку до 50 самолетов

Международный аэропорт «Казань» готов принять на длительную стоянку около 50 лайнеров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Инфраструктура аэродрома позволяет принять дополнительно от 20 до 50 самолетов — в зависимости от типа воздушного судна», — передает «Татар-информ» данные пресс-службы аэропорта.

Сейчас на длительной стоянке в аэропорту находятся 13 самолетов «Аэрофлота» и несколько самолетов других авиакомпаний.

Ранее Международный аэропорт Казани с 6 апреля приостановил работу пассажирского терминала 2.

