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Телеканал ТНВ нарастил количество подписчиков в YouTube до 50 тысяч

11:07, 09.04.2020
Телеканал ТНВ нарастил количество подписчиков в YouTube до 50 тысяч

Количество подписчиков YouTube-канала ТНВ превысило 50 тысяч. На отдельный канал с татаро-язычными выпусками подписались 8 тысяч пользователей.

По итогам марта количество подписчиков основного канала выросло на 3 тысячи пользователей, передает ТНВ.

Просмотры выросли почти на 840 тысяч, а всего за месяц просмотрено более 3 млн минут материала.

В условиях самоизоляции одними из востребованных программ канала стали «Новости Татарстана» на русском и татарском языках.

ТехнологииМедиа Татарстан
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