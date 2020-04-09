Телеканал ТНВ нарастил количество подписчиков в YouTube до 50 тысяч
Количество подписчиков YouTube-канала ТНВ превысило 50 тысяч. На отдельный канал с татаро-язычными выпусками подписались 8 тысяч пользователей.
По итогам марта количество подписчиков основного канала выросло на 3 тысячи пользователей, передает ТНВ.
Просмотры выросли почти на 840 тысяч, а всего за месяц просмотрено более 3 млн минут материала.
В условиях самоизоляции одними из востребованных программ канала стали «Новости Татарстана» на русском и татарском языках.ТехнологииМедиа Татарстан
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