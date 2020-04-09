Телеканал ТНВ нарастил количество подписчиков в YouTube до 50 тысяч

Количество подписчиков YouTube-канала ТНВ превысило 50 тысяч. На отдельный канал с татаро-язычными выпусками подписались 8 тысяч пользователей.

По итогам марта количество подписчиков основного канала выросло на 3 тысячи пользователей, передает ТНВ.

Просмотры выросли почти на 840 тысяч, а всего за месяц просмотрено более 3 млн минут материала.

В условиях самоизоляции одними из востребованных программ канала стали «Новости Татарстана» на русском и татарском языках.