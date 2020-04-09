На портале госуслуг РТ появились 26 новых услуг исполкома Казани
На портале госуслуг Татарстана появились 25 новых услуг исполкома Казани. Теперь жители столицы РТ могут оформить онлайн до 46 муниципальных услуг.
О нововведении рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Полный перечень предоставляемых услуг можно найти на портале в разделе «Исполком Казани».
Хайруллин посоветовал решать все привычные вопросы удаленно, не посещая государственные органы.
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