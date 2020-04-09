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На портале госуслуг РТ появились 26 новых услуг исполкома Казани

10:32, 09.04.2020 1
На портале госуслуг РТ появились 26 новых услуг исполкома Казани
Фото: скриншот

На портале госуслуг Татарстана появились 25 новых услуг исполкома Казани. Теперь жители столицы РТ могут оформить онлайн до 46 муниципальных услуг.

О нововведении рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Полный перечень предоставляемых услуг можно найти на портале в разделе «Исполком Казани».

Хайруллин посоветовал решать все привычные вопросы удаленно, не посещая государственные органы.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    В последнее время очень недоволен работой "Услуг РТ". Пишу о реальных проблемах в своем дворе, в своем доме, подъезде, на прилегающей территории. А там либо сразу отклоняют, либо берут в работу, заявка пересылается по инстанциям, а потом отвечают отписками или отфутболиванием по другим ведомствам. Проблемы в итоге не решаются.
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