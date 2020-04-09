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Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

09:47, 09.04.2020
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря
Фото: kremlin.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию. Причиной послужило подтвержденное заболевание коронавирусом у его пресс-секретаря.

«Я получил информацию, что «Вектор» (центр вирусологии, — прим. ред.) подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря [Сергея Зюся]. В соответствии с установленной процедурой, должен уйти на самоизоляцию», — передает ТАСС слова Текслера.

Чиновник добавил, что продолжит работать, а соблюдать режим изоляции будет «в пределах рабочей зоны, в кабинете».

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