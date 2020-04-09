Казанец, нарушивший самоизоляцию, отделался предупреждением
В Казани нарушивший самоизоляцию местный житель отделался предупреждением.
В Вахитовском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении 41-летнего казанца, который покинул место самоизоляции без специального разрешения на передвижение. Сам нарушитель на заседание не явился.
Суд постановил вынести казанцу предупреждение, передает пресс-служба суда.
Президент Татарстана подписал указ, расширяющий круг должностных лиц, которые могут составлять протокол нарушителям самоизоляции.
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