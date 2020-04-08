Итоги дня: очередное обращение Путина, иск на 1,2 млрд рублей против Мусина и руководства «Татагропромбанка», вторая волна коронавируса

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 апреля.

Сегодня Владимир Путин выступил с обращением перед совещанием в формате видеоконференции с губернаторами по теме коронавируса. «Реальное время» рассказало, какие новые меры поддержки населения, бизнеса и борьбы с вирусом анонсировал президент России.

Суд перевел из СИЗО под домашний арест Ирину Шамшуру — на следующий день после того, как ее дочь Ева обратилась к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой об этом. Следствие настаивало на продлении срока заключения в СИЗО, но прокуратура выступила против и попросила суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре.

В России за сутки выявлено 1 175 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 8 672 случая. В Татарстане новых случаев не зафиксировано, при этом еще четверо пациентов излечились.

Также Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус. На сегодняшний день проведено 17 440 тестов.

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании убытков с бенефициара ООО «Татагропромбанк» Роберта Мусина и топ-менеджеров банка на сумму 1,2 млрд рублей.

В превышении полномочий с тяжкими последствиями обвиняют 35-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Его дело направлено в суд. По версии следователей, под суд Ахметова привело его указание о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию небезопасного здания магазина, с которого в мае 2018-го ветер сорвал кровлю, и она обрушилась на одну из продавщиц. Женщина скончалась через несколько часов.

В Татарстане создали первый в России мобильный комплекс быстрой диагностики инфекции. Разработка мобильного комплекса велась Российско-Японской командой, производство ведется в Казани и Токио. Причем казанское предприятие, выпускающее устройство, работает в три смены.

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил о возможности второй волны коронавируса в России к концу года. По их данным, этому может способствовать новый сезон простудных заболеваний и «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса.