В Чебоксарах бывшего полицейского из Казани будут судить за изнасилование

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В Чувашии будут судить бывшего полицейского из Казани, которого обвиняют в изнасиловании жительницы Чебоксар.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Казани находился в Чебоксарах. Он приехал в отпуск к своему другу в общежитие, где они вместе распивали спиртное. Молодые люди предложили 49-летней соседке убраться в комнате за деньги. Женщина помыла полы и ушла к себе. Полицейский направился за ней, повалил на кровать, ударил кулаком по лицу и изнасиловал, передает пресс-служба ведомства.

После совершения преступления мужчина был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в суд.