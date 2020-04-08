Эксперт объяснила, так ли правомерны штрафы за нарушение самоизоляции

Спустя неделю после введения «самоизоляции», определения которой до сих пор нет ни в одном законе, юристы продолжают спорить о том, законно ли вообще ограничивать право людей на перемещение в текущих условиях. В прошлый раз мы указывали, что п. 10 ст. 4 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» позволяет при введении режима повышенной готовности ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть ЧС или ее угроза, отмечает политолог Карина Горбачева.



Однако все больше специалистов склонны считать, что речь идет именно о запрете на въезд и выезд, а не о перемещении внутри этой территории. При этом закон разрешает осуществлять только те меры, которые не ограничивают права и свободы граждан (пп. «д» п. 10 ст. 4). А это значит, что «обязанность» соблюдать «режим самоизоляции», с большей степенью вероятности, имеет всего лишь рекомендательный характер.

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