Главное к утру: выплаты семьям с детьми, падение продаж КАМАЗа и кредитный рейтинг Татарстана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 апреля.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Согласно документу, в апреле — июне 2020 года семьям выплатят по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Правительству поручается обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия осуществления соответствующих выплат.
- Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «ААА (RU)» со стабильным прогнозом. В пресс-релизе АКРА говорится, что рейтинг РТ обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, высоким уровнем ликвидности бюджета и низкой долговой нагрузкой с минимальным риском рефинансирования.
- Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ждать вакцину от COVID-19 стоит в конце года.
«Мы надеемся, что к регламентированной до клиники [вакцине] мы подойдем где-то в середине июня. Во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований», — заявила она.
- Аналитики «Автостата» сообщили, что объем рынка грузовых автомобилей в марте этого года стал равен 5,5 единицы, что на 17,9% меньше по сравнению с прошлым годом. В частности, у КАМАЗа продажи упали почти на четверть (на 24,8%), однако челнинский автогигант остался самой популярной маркой на отечественном рынке. Так, на его долю приходится 1,9 тыс. проданных машин или 34% от общего объема.
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