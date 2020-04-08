Депутат Мосгордумы заявил о положительном тесте на коронавирус

Фото: Михаил Тимонов

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов рассказал, что его повторный тест на коронавирус оказался с положительным результатом.

Первый тест Тимонов сделал 3 апреля, результат был отрицательным. 7 апреля чиновник снова сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным, написал Тимонов в Facebook.

«Пока основная версия та, что если вторничный тест «Медси» действительно положителен, то это означает, что я в легкой форме (поскольку первый раз болел «короной» еще в январе) добаливал во вторник, и уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу», — написал чиновник.

Если эта версия верна, то инфицированный депутат присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля, где приняли поправки КоАП о введении штрафов за несоблюдение режима самоизоляции.

