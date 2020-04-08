Новости общества

06:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +8 градусов

05:34, 08.04.2020
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 8 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, вечером на востоке РТ сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +3°С до +8°С, в западных районах до +12°С. В Казани возможно от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +3°С до +7°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров