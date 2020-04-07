Итоги дня: подпольный «Банк России», Татарстан попал в топ рейтинга благоустроенных регионов, ограничение пересылки сообщений в WhatsApp

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 апреля.

МВД выявило подпольный «Банк России», который успел отпечатать более 1 млрд рублей. Фальшивые купюры очень высокого качества изготавливались в Нижнем Новгороде, откуда их поставляли практически во все регионы России. Впервые подделки обнаружены были в Казани.

В России выявили 1 154 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 7 497. В Татарстане на 7 апреля не выявлено новых заболевших.

Татарстан занял девятое место в рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. У него 73 балла.

В Татарстане в результате доследственной проверки сообщений СМИ по поводу препятствия водителя автомобиля проезду скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу, СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза из-за пандемии коронавируса. Часто пересылаемые сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Пересылку именно таких сообщений и ограничили.