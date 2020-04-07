Жена Радия Хабирова попала на штраф в 5 тысяч рублей

«Реальное время» обнаружило штраф на сумму в 5 000 рублей, выписанные Аветисян Каринэ Владимировне, которая родилась в Краснодарском крае 9 декабря 1982 года. Место и дата рождения, имя, отчество, фамилия должницы на сайте Федеральной службы судебных приставов полностью совпадают с данными супруги главы Башкирии Радия Хабирова (в 1980-е годы город Майкоп, где родилась первая леди РБ, входил в Краснодарский край).

Как выяснила наша интернет-газета, взыскание ей выписано за неуплату административного штрафа в 2 500 рублей (ст. 20.25 КоАП, ч. 1). Согласно информации из постановления суда, ранее в столице ей выписали штраф за неуплату за размещение автомобиля на платной парковке (ст. 8.14, ч. 2 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях).



Напомним, летом прошлого года «Реальное время» обнаружило в базе данных ФССП штрафы на сумму в 16 500 рублей, которые числились за Каринэ Аветисян. Всего за ней значились 11 позиций. Семь из них составляли штрафы ГИБДД по Москве, которые тянулись с 2017 года.

Три исполнительных документа выписало ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», каждый из них — на 2 500 рублей, к одному также прилагался исполнительный сбор в 1000 рублей. Еще одно производство было заведено госавтоинспекторами в марте 2019 года за административное правонарушение, совершенное в августе 2018 года.

Позже на ресурсе ведомства выписанные ей штрафы пропали.

37-летняя Каринэ Хабирова (Аветисян), согласно исследованию «Реального времени», признана одной самых влиятельных женщин Башкортостана. В списке топ-100 элиты республики первая леди заняла 10-е место. С будущим главой региона она познакомилась в Москве. Согласно декларации о доходах, опубликованной в прошлом году, супруге Хабирова принадлежат две квартиры площадью 52 и 140,8 кв. метров и автомобиль Porsche Cayenne. В 2017 году в семье Хабировых-Аветисян родился сын Фарит.

Радий Хабиров возглавил Башкортостан год назад после ухода с кресла руководителя республики Рустэма Хамитова. 8 сентября 2019 года Хабиров победил на выборах главы РБ.