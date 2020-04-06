Итоги дня: 16 новых пациентов в РТ с коронавирусом, ограничение продаж масок, новый способ получения пропусков

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 апреля.

В Татарстане зафиксировано 16 новых пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Таким образом, на сегодня в РТ отмечен 41 случай заражения COVID-19. Сегодня в Казани были выписаны двое пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Медики признали обоих вылечившимися. Также были выписаны еще два пациента в Челнах.

В целом в России зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось до 6,3 тыс. человек.

С сегодняшнего дня продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж). Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

Столица Татарстана попала в пятерку городов, где наиболее ответственно соблюдаются правила самоизоляции, рассказали сегодня в казанском штабе по противодействию распространению коронавируса.

Глава Минтрудсоцзащиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что республиканский бюджет уже завершил все выплаты участникам Великой Отечественной войны. Они получили от 5 до 25 тысяч рублей.

Татарстан вошел в пятерку регионов с самой низкой долей расходов на продукты питания. Аналитики оценивали долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства. Выяснилось, что в Татарстане в среднем на еду уходит 26% от всех трат.

Президент Татарстана подписал указ, расширяющий круг должностных лиц, которые могут составлять протокол нарушителям самоизоляции. Так как за сутки выявлено 16 новых заболевших, принято решение усилить контроль за нарушителями.

С сегодняшнего дня получить цифровой пропуск для выхода из дома можно через личный кабинет на сайте https://covid19.tatarstan.ru/. Для этого достаточно создать его, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу.