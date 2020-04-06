Дети на самоизоляции в РТ чаще обращаются за психологической помощью

В период действия режима самоизоляции в Татарстане выросло количество обращений детей и подростков на телефоны доверия. Несовершеннолетние обращаются за помощью на 20% чаще.

В основном рост обращений приходится на города Закамской зоны: Нижнекамск и Альметьевск. Специалисты отмечают, что в дни самоизоляции психологическую помощь можно получить только по телефону.

Многие дети испытывают психологическое напряжение, находясь с родителями целый день. Стресс испытывают и родители, что приводит к напряжению в семейных отношениях.

Детский телефон доверия продолжает работать 24 часа в сутки. Звонки принимаются анонимно.

