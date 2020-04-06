Новости общества

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дети на самоизоляции в РТ чаще обращаются за психологической помощью

12:18, 06.04.2020
Дети на самоизоляции в РТ чаще обращаются за психологической помощью
Фото: realnoevremya.ru

В период действия режима самоизоляции в Татарстане выросло количество обращений детей и подростков на телефоны доверия. Несовершеннолетние обращаются за помощью на 20% чаще.

В основном рост обращений приходится на города Закамской зоны: Нижнекамск и Альметьевск. Специалисты отмечают, что в дни самоизоляции психологическую помощь можно получить только по телефону.

Многие дети испытывают психологическое напряжение, находясь с родителями целый день. Стресс испытывают и родители, что приводит к напряжению в семейных отношениях.

Детский телефон доверия продолжает работать 24 часа в сутки. Звонки принимаются анонимно.

Справка

Детские телефоны доверия:

Единый общероссийский номер 8-800-2000-122

Муниципальный номер в Казани 8 (843) 571-35-71

Муниципальный номер в Набережных Челнах (8 (8552) 52-96-96

Муниципальный номер в Нижнекамске (8 (8555) 36-65-55

Муниципальный номер в Альметьевске 8 (8553) 32-89-60 принимает сообщения с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00

Телефон доверия в Елабуге 8-800-2000-122 принимает звонки с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров