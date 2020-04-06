Дети на самоизоляции в РТ чаще обращаются за психологической помощью
В период действия режима самоизоляции в Татарстане выросло количество обращений детей и подростков на телефоны доверия. Несовершеннолетние обращаются за помощью на 20% чаще.
В основном рост обращений приходится на города Закамской зоны: Нижнекамск и Альметьевск. Специалисты отмечают, что в дни самоизоляции психологическую помощь можно получить только по телефону.
Многие дети испытывают психологическое напряжение, находясь с родителями целый день. Стресс испытывают и родители, что приводит к напряжению в семейных отношениях.
Детский телефон доверия продолжает работать 24 часа в сутки. Звонки принимаются анонимно.
Справка
Детские телефоны доверия:
Единый общероссийский номер 8-800-2000-122
Муниципальный номер в Казани 8 (843) 571-35-71
Муниципальный номер в Набережных Челнах (8 (8552) 52-96-96
Муниципальный номер в Нижнекамске (8 (8555) 36-65-55
Муниципальный номер в Альметьевске 8 (8553) 32-89-60 принимает сообщения с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00
Телефон доверия в Елабуге 8-800-2000-122 принимает звонки с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.
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