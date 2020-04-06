В Челнах полицейские спасли жизнь мужчине, которому стало плохо на дороге

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах сотрудники полиции спасли жизнь местному водителю, которому стало плохо за рулем из-за диабета.

Как передает пресс-служба МВД РТ, 5 апреля наряд ДПС в составе заместителя командира взвода Дмитрия Шабалина и инспектора ДПС Динара Мухаметзянова во время патрулирования заметили стоящий на обочине автомобиль марки «Шевроле». За рулем находился 43-летний мужчина, которому внезапно стало плохо из-за диабета.

Полицейские немедленно вызвали скорую помощь. Мужчине становилось хуже с каждой минутой. До приезда медиков полицейские оказали первую медицинскую помощь — обеспечили водителя обильным питьем, что помогло улучшить его состояние.

Бригада скорой помощи госпитализировала пациента. Сейчас его жизни ничего не угрожает.