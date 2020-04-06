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В Челнах салоны красоты просят разрешить им работать, соблюдая требования безопасности

08:12, 06.04.2020 1
В Челнах салоны красоты просят разрешить им работать, соблюдая требования безопасности
Фото: metamarketing.ru

В Сети появилась петиция предпринимательницы из Набережных Челнов Анастасии Робиш на имя Рустама Минниханова с просьбой разрешить работу салонов красоты в период самоизоляции.

Робиш предлагает записывать клиентов только онлайн или по телефону и отказаться от живой очереди. В салоне будут находиться не более пяти человек, а на входе клиентам будут измерять температуру и выдавать маску и бахилы. После каждого клиента место обслуживания будет обрабатываться дезинфицирующими средствами.

«Нам нужно начинать работать, пока не разбежались сотрудники, не задушили арендные платежи и кредиты. Мы не хотим сидеть и ждать от государства дотации, субсидии и прочие платежи, высасывающие в ноль государственный бюджет и разрушающие экономику страны», — пишет предпринимательница.

Ранее с просьбой о помощи к Минниханову обратились представители туристического бизнеса Татарстана.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:12
    Для введения ограничительных мер власти Татарстана были впереди всех. А как только регионы и Москва стали вводить изменения, направленные на ослабление режима самоизоляции и хоть какого-то оживления местной экономики, наши республиканские власти ушли в "глубокое подполье" и молчат.
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