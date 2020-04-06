В Самаре из-за инспектора ГИБДД пациент потерял пол-литра крови

В Самаре срочно вызванный на работу врач едва не опоздал к истекающему кровью пациенту из-за остановки на посту ДПС. Об этом он рассказал в соцсети

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Клинического госпиталя Геннадий Куропаткин спешил к больному, у которого в послеоперационном периоде возникло массивное кровотечение, угрожающее жизни. Но по дороге был остановлен инспектором ДПС.

«Показал все необходимые документы, просил быстрее пропустить, так как от этого зависит жизнь больного, пытался даже объехать пост. Но в ответ меня остановили, оформляли 35 минут протокол. Главный герой этого безобразия на фото — старший лейтенант Комаров Олег Львович», — написал врач.

Позже Куропаткин сообщил, что операция прошла успешно, кровотечение остановлено. Однако больной потерял пол-литра крови и находится в реанимации.