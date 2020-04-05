СМИ: полтонны колбасы раздали казанцам на самоизоляции

Фото: «Вечерняя Казань»

В Казани сотрудники агрофирмы «Залесный» раздали самоизолированным жителям более полутонны колбасных изделий.

Как сообщает «Вечерняя Казань», благотворительная акция прошла на четырех городских рынках. Отмечается, что сотрудники соблюдали все меры предосторожности.

Акцию планируют повторить в период эпидемии.

Отметим, что предприниматели активно включаются в благотворительные акции в период эпидемии. Так, автомастерская заявила, что кареты скорой помощи могут у них бесплатно ремонтироваться. А владелец цветочного магазина передал букеты для медиков инфекционной больницы.