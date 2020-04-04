Правоохранители смогут проверять подлинность цифровых пропусков в Татарстане

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Министерство цифрового развития РТ совместно с «Ак Барс» Банком запустил сервис «Цифровой гвардеец». Благодаря ему сотрудники правоохранительных органов смогут проверять достоверность SMS-пропусков.

Правоохранители смогут проверять подлинность пропусков по коду идентификации. Если человек действительно получал разрешение на выход, то в системе появится информация: фамилия и имя человека, место его проживания и код с указанием цели выхода и времени действия пропуска.



Ранее в Татарстане время увеличили действия цифровых пропусков по некоторым целям.

