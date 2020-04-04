Застройщиков предложили освободить от уплаты неустоек за задержание сдачи домов

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В сложившейся экономический ситуации в стране могут сдвинуться сроки завершения строительства жилья. В Минстрое РФ предложили отменить неустойку и штрафы за несоблюдение обязательств договора долевого участия.

Как передает «Российская газета», предложения Минстроя заключают в себе отмену неустоек, штрафов, пени и других финансовых санкций за неисполнение обязательств по договорам долевого участия с 3 апреля 2020 года до января 2021 года. Если застройщик задержал сдачу объекта более чем на полгода, то дом включат в список проблемных объектов только после 1 января 2021 года.

В Минстрое надеются, что меры поддержат добросовестных застройщиков и снизят их финансовую нагрузку.

Ранее эксперты спрогнозировали банкротство и разорение рынка вторичного жилья в РТ через месяц.

